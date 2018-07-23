Помер юний український хокеїст Едуард Жук

У неділю, 22 липня, помер юний український хокеїст херсонського "Дніпра" Едуард Жук. Два тижні тому спортсмен відсвяткував своє 17-тиріччя.

Про це повідомила Федерація хокею України.

"Учора передчасно пішов з життя нападник херсонського "Дніпра", кандидат до складу юніорської збірної команди України Едуард Жук", – мовиться у повідомленні.

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При цьому про причини смерті юного спортсмена не повідомляється.

За інформацією ФХУ, Жук є вихованцем донецької школи хокею. З 2014 року виступав у Херсоні, де здобував нагороди дитячо-юнацьких змагань. Минулого сезону у складі команди "Дніпро" Жук став срібним призером чемпіонату Юніорської хокейної ліги.