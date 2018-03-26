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Помер засновник "МММ" Сергій Мавроді

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Помер Сергій Мавроді – засновник
Помер Сергій Мавроді – засновник "МММ" / ru.sputniknews.kz

У Боткінської лікарні у Москві помер Сергій Мавроді – засновник фінансової піраміди "МММ".

В ніч на 26 березня, Сергій Мавроді був госпіталізований з автобусної зупинки на вулиці Полікарпова. Випадковий перехожий викликав йому карету швидкої допомоги.

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Мавроді скаржився на слабкість і біль у серці. Медики 67-ої міської лікарні Москви не змогли врятувати Сергія – вранці він помер. Лікарі діагностували у нього серцевий напад. Йому було 62 роки.

Хто такий Сергій Мавроді? Це відомий російський шахрай – засновник найбільшої в історії РФ фінансової піраміди "МММ". Був засуджений за шахрайство у великих розмірах – він завдав матеріальної шкоди мільйонам своїх вкладників у середині 1990-х років, постраждали 10-15 мільйонів вкладників.

Теги: Новини Росії Здоров'я Втрати
Джерело: 24 Канал
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