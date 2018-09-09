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Помер зірка культового серіалу "Доктор Хто"

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Зірка британських серіалів Пітер Бенсон помер у віці 75 років
Зірка британських серіалів Пітер Бенсон помер у віці 75 років / Соцмережі

У Британії помер популярний актор Пітер Бенсон, який запам'ятався ролями у таких серіалах, як "Доктор Хто" та "Чорна гадюка". Артисту було 75 років.

Як повідомляє BBC, смерть настала внаслідок нетривалої хвороби, щоправда, якої саме, не вказується.

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Бенсон народився у графстві Чешир на північному заході Британії 13 червня 1943 року. Він, зокрема, зіграв у серіалі жанру поліцейська драма "Биття серця" у ролі директора похоронного бюро, який брав участь у сумнівних фінансових схемах. У цій стрічці актор взяв участь у 18 епізодах з 1992 по 2010 рік.

Крім того, британець запам’ятався ролями в екранізаціях шекспірівських творів, які створила BBC. Серед таких його ролей виокремимо Генріха VI у всіх трьох п'єсах, присвячених цьому королю, а також Річарда III.

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Пітер Бенсон у ролі шекспірівського Генріх VI

Також у ситкомі "Чорна Гадюка" з Роуеном Аткінсоном Бенсон грав Генріха VII, а у серіалі "Доктор Хто" перевтілився у Бора: його герой з'явився у четвертій серії 20 сезону, який виходив у лютому 1983 року.

Додамо, що колеги артиста у соцмережах висловлюють слова жалю у зв’язку з такою втратою.

Нfгадаємо, нещодавно у США помер актор Крістофер Лоуфорд, який запам'ятався ролями, зокрема, у таких стрічках: "Термінатор — 3: Повстання машин", "Круті хлопці", "Байки зі склепу",

Теги: LifeStyle Кіно Втрати Великобританія Новини культури
Джерело: 24 Канал
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