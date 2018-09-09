Помер зірка культового серіалу "Доктор Хто"

У Британії помер популярний актор Пітер Бенсон, який запам'ятався ролями у таких серіалах, як "Доктор Хто" та "Чорна гадюка". Артисту було 75 років.

Як повідомляє BBC, смерть настала внаслідок нетривалої хвороби, щоправда, якої саме, не вказується.

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Бенсон народився у графстві Чешир на північному заході Британії 13 червня 1943 року. Він, зокрема, зіграв у серіалі жанру поліцейська драма "Биття серця" у ролі директора похоронного бюро, який брав участь у сумнівних фінансових схемах. У цій стрічці актор взяв участь у 18 епізодах з 1992 по 2010 рік.

Крім того, британець запам’ятався ролями в екранізаціях шекспірівських творів, які створила BBC. Серед таких його ролей виокремимо Генріха VI у всіх трьох п'єсах, присвячених цьому королю, а також Річарда III.



Пітер Бенсон у ролі шекспірівського Генріх VI

Також у ситкомі "Чорна Гадюка" з Роуеном Аткінсоном Бенсон грав Генріха VII, а у серіалі "Доктор Хто" перевтілився у Бора: його герой з'явився у четвертій серії 20 сезону, який виходив у лютому 1983 року.

Додамо, що колеги артиста у соцмережах висловлюють слова жалю у зв’язку з такою втратою.

Farewell Peter Benson. You made me laugh so much. There’ll never be another like you - talented,kind&gentle in equal measure. Bless you&rest well sir. pic.twitter.com/hpzRm22WIk — Steven Blakeley (@steven_blakeley) 6 September 2018

What sad news. Peter Benson was one of the best. Kind, funny, brilliant, gentle and deliciously sarcastic. He was an absolute joy to work with and will be missed by so many. pic.twitter.com/H4l5Jp7wn5 — Fiona Dolman (@FionaDolman) 6 September 2018

Нfгадаємо, нещодавно у США помер актор Крістофер Лоуфорд, який запам'ятався ролями, зокрема, у таких стрічках: "Термінатор — 3: Повстання машин", "Круті хлопці", "Байки зі склепу",