Помер знаменитий французький режисер Клод Ланцман: деталі

5 липня помер на 92 році життя відомий французький режисер-документаліст Клод Ланцман, який відомий кінокартинами про Голокост.

Причина смерті наразі невідома. Однак, мовиться, що останні кілька днів він погано почувався. Про це повідомляє видання Le Monde.

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Смерть – це те, що може статися в будь-який момент. У тому, щоб вмерти, нема нічого визначного. Це навпаки, кінець можливості стати великим. Неможливість будь-якої можливості,

– цитує видання слова Ланцмана, які він сказав з нагоди свого 90-річного ювілею у 2015 році.

Клод Ланцман відомий перш за все за своєю документальною роботою "Шоа". Це дев'ятигодинний документальний фільм про Голокост, який не містить жодних архівних матеріалів чи кінохроніки, а лише інтерв’ю свідків трагедії.

Інші відомі фільми Лазмана: "Чому Ізраїль", "Собібор, 14 жовтня 1943 року, 16 годин", "Цаха"» і "Напалм".

Крім того, Ланцман нагороджений орденом Почесного легіону та Національним орденом "За заслуги". Він – почесний доктор Єврейського університету в Єрусалимі, Амстердамського університету та Університету Адельфі в США.



Клод Ланцман