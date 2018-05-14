Помер Баадур Цуладзе – знаний грузинський актор
Грузинський та радянський актор і режисер Баадур Цуладзе помер на 83 році життя. Він страждав від затяжної хвороби.
Про це повідомляє Reginfo.ge.
Видання зазначає, що смерті передувала затяжна хвороба, з якою Цуладзе не впорався.
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Актор знявся у більш ніж 90 фільмах, серед яких "Блондинка за рогом", "Не горюй!", "Листопад". Широку популярність він здобув завдяки ролі шинкаря в "Пригодах Буратіно". Його кар’єра почалася у далекому 1954-му та тривала до 2014-го.
Окрім того, Цуладзе зняв 9 власних фільмів та працював ведучим на телебаченні.
Джерело: 24 Канал
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