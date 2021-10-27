На Одещині раптово померла 5-річна дівчинка: мала пневмонію невідомого походження

У селі Долинське на Одещині померла 5-річна дівчинка. Згодом з'ясувалося, що в неї була пневмонія невідомого походження. Навчання в її дитсадочку на кілька днів призупинили.

Це пояснили тим, що ще в п'ятницю 22 жовтня дитина там була. Фахівці припустили, що це може бути інфекційним захворюванням, тому такий крок був необхідним.

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Все відбулося надто швидко

У повідомленні про це зазначили. що дитина ще в будні почувалася добре. Проте занедужала на вихідних і померла настільки швидко. Її батьки навіть не встигли звернутись до медиків.

За словами директорки Долинської школи Маріанни Черні, сім'я померлої є благополучною, а батьки відповідальними. Їхні старші діти вчаться в 11 та 10 класах.

Батьки дуже відповідальні, приділяють навчанню та вихованню своїх дітей увагу. Маленька донька, завжди була ошатна, з гарними бантиками… Для нас усіх це велика трагедія,

– сказала директорка школи.

Телеграм "Одесский Маяк" повідомив, що рішення зупинити навчальний процес в місцевому садочку "Ромашка" ухвалили 25 жовтня. Це зробили на засіданні районної комісії надзвичайних ситуацій.



Садочок, де вчилась дитина / Фото "Рени-Одесса"

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