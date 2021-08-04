У Дніпрі померла бабця, яку переїхала вантажівка: сама зайшла під колеса

У Дніпрі померла 71-річна жінка, яку 29 липня на проспекті Мазепи збила вантажівка. Про це повідомили 4 серпня. Лікарі робили все можливе для порятунку та навіть ампутували потерпілій ногу.

Аварія трапилася внаслідок того, що жінка переходила дорогу в недозволеному місці та зайшла у сліпу зону автомобіля. Вантажівка MAN якраз почала рух після того, як зупинялася на світлофорі.

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Потрапила у сліпу зону

Про цю подію повідомили правоохоронцям приблизно о 13:40. Вони встановили, що потерпіла проходила дорогу приблизно за 20 метрів від пішохідного переходу.

Коли вона потрапила в сліпу зону вантажівки, водій просто не помітив пішохода під кабіною. Автомобіль переїхав дві ноги жінки та її госпіталізували.

Старання були марними

Пацієнтку одразу відвезли до реанімаційного відділення. Наступного дня лікарі ухвалили рішення про ампутацію її правої ноги.

Це дозволило трішки стабілізувати стан пацієнтки. Проте він все ж залишався дуже важким і лікарі не давали жодних прогнозів.