Жінка працювала в музеї від 1952 до 2016 року, тобто 64 роки. Про її смерть повідомили на офіційній сторінці установи.

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Що відомо про Неллі Луцкевич

Жінка в 1950 році закінчила живописно-педагогічне відділення Одеського художнього училища. Після цього вона почала працювати викладачкою малювання і креслення. Вже через 2 роки після випуску почала працювати в музеї на посаді наукового працівника.

Молода працівниця вирішила здобути другу освіту, тому в 1961 році закінчила Ленінградський художній інститут імені Рєпіна. Там вона здобула диплом знавчині мистецтва з відзнакою.

Очільницею музею вона стала в 1976 році та пропрацювала на цій посаді до 1995. Обов'язки директорки жінка поєднувала з плідною науковою роботою. Була фахівцем італійського мистецтва XVII – XVIII століть.

Свою відданість музейній справі Неля Григорівна передала багатьом з нинішнього покоління музейників, ставши нашим учителем і наставником. А ще вона була доброю та неймовірно скромною людиною,

– написали працівники музею.

Також вони додали, що останні роки своєї роботи в музеї Неля Григорівна присвятила вивченню його історії та колекції в роки Другої світової війни. Саме вона відкрила багато невідомих раніше фактів і подій того трагічного часу.

Інша втрата музейній спільноті міста

8 серпня повідомили, що помер директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. До установи одразу почали приходити колеги митця, фанати творчості та усі небайдужі містяни.

Вони принесли багато квітів, щоб вшанувати пам'ять померлого. Також прихильники творчості Ройтбурда висловлювали свої співчуття на сторінці Одеського художнього музею у фейсбуці.