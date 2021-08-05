Вона просто зайшла додому та їй стало погано. Про це розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Кам'янського

Інша подія Ніж впав на голову: у Дніпрі врятували 5-річного зі страшною травмою

Мала хронічні захворювання

Школярка страждала від хронічних захворювань. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про природну смерть.

Раніше "Дніпро оперативне" та ще кілька видань писали, що потерпіла випала з вікна 1 поверху. Це нібито сталося приблизно о 15 годині на Ювілейному проспекті. У дівчинки, ймовірно були проблеми з серцем і нирками. Журналісти посилалися на власні джерела.

У Дніпрі 23 липня сталась інша трагедія. Там 3-річний малюк впав на фонтану та згодом помер від отриманих травм. Через це правоохоронці відкрили одразу кілька кримінальних проваджень. Також почали перевіряти безпечність фонтану, де це сталась.