У Харкові померла слониха Тенді: боролася з важкою хворобою – відео

На 23 році пішла з життя слониха Тенді. Вона була родом з Одеси, але прожила більшість свого життя в Харківському зоопарку. Там вона була улюбленицею не лише відвідувачів, а й працівників установи.

Працівники зоопарку 28 липня повідомили, що приблизно 10 років слониха страждала від успадкованої хвороби. Проте недуг виявився сильнішим за старання ветеринарів.

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Як виявили хворобу

Тенді привезли до Харківського зоопарку з Одеси, коли їй було 2 роки. З часом слоненя почало набирати вагу та кіпери помітили в неї проблеми задніх ніг.

А саме, тварина почала шкутильгати. Вона неправильно ставила стопу та це згодом призвело до викривлення ніг і системних змін, які заважали нормально рухатися.



Слониха Тенді, яка померла / Фото Харківського зоопарку

Успадкувала від батька

Одразу після цього працівники зоопарку скликали консиліум із західними колегами-ветеринарами. Висновок лікарів був невтішним – дисплазія колінних суглобів. Єдина причина виникнення такого захворювання у тварин – генетика. Слід зазначити, що від дисплазії також страждав батько Тенді – слон Тарун.

Симптоми дисплазії колінних суглобів:

скуті рухи;

підгинання тазових кінцівок;

патологічне згинання поперекового відділу хребта;

наявність припухлостей тазостегнових суглобів;

також можливі чи абсцеси на них.

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Стан Тенді давав надії

Оскільки захворювання досить серйозне, протягом усього працівники зоопарку регулярно консультувалися зі спеціалістами Європейської асоціації зоопарків. Тому підібрали максимально ефективний метод підтримуючої терапії. Її корегували в залежності від загального стану Тенді.

Згодом Асоціація запропонувала застосувати евтаназію. Однак на це не погодилися, бо стан слона давав надії. Лікування давало ефект, проте лише тимчасовий – зникали тільки симптоми.

Оскільки вилікувати дисплазію неможливо, вона призводить до незворотних процесів у кістково-суглобовій системі. Останнім часом стан слонихи стрімко погіршуватися.

Слониха Тенді та розповідь про її історію: дивіться відео Харківського зоопарку