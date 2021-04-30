В Одесі 29 квітня померла від анорексії 12-річна дівчина. Вона намагалася схуднути й довела організм до критичного стану. Виявилось, що дитина в момент госпіталізації не лише була без свідомості, а й хворіла на коронавірус.

Про це повідомила директорка міської дитячої лікарні №3 Олена Артьомова. Вона спілкувалася з журналістами 30 квітня.

До теми Важила близько 20 кілограмів: в Одесі від анорексії померла 12-річна дівчинка

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Дитину привезли в лікарню вже, коли вона була в комі.

Вона важила в цей момент 28 кілограмів.

Температура її тіла була лише 35,2 градуса.

Пульс був 20 ударів на хвилину.

Також рівень глюкози в тілі був у 3 рази менший норм

Сатурація легень була 75%, тому її під'єднали до апарату ШВЛ.

Крім цього в дитини виявили ураження майже всіх органів.

З нею приїхала бабуся.

Вона сказала, що онука ще два місяці до цього важила 55.

Врятувати дитину намагалися 19 годин.

Мама школярки приїхала в лікарню вже після смерті.

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Як повідомляє "Думская" з посиланням на слова Олени Артьомової, у дівчинки була підозра на коронавірус. А результат ПЛР-тесту, який прийшов 30 квітня підтвердив припущення.

Лікарка каже, що COVID-19 міг посилити важкість перебігу хронічних захворювань у дитини. Проблеми з харчуванням у неї почалися кілька місяців тому. Дитину намагалися лікувати в різних лікарів, але це було безрезультатно.

Що говорять у школі

Директорка школи №14, де вчилась дитина, Лариса Герасимчук розповіла, що дівчинка була хорошою ученицею. Вона завжди відвідувала всі уроки без виключень.

15 березня, коли в нас був останній день навчання, Ксенія була в школі, все було добре,

– додала директорка.

Школярі, які вчилися з нею, розповіли, що дівчина останнім часом жила з бабусею та вчилася в модельній школі. Також вони сказали журналістам, що жодного разу не бачили її в шкільній столові.

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Що було відомо раніше

Дитина мріяла стати моделлю і навіть вже відвідувала різноманітні кастинги. Окрім анорексії в неї діагностували кахексію – синдром виснаження.

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