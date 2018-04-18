Померла Барбара Буш – колишня перша леді США

У США 17 квітня померла Барбара Буш – дружина 41-го президента США Джорджа Буша старшого, мати 43-го президента США Джорджа Буша молодшого.

Про це пише ВВС.

Інформацію про смерть Барбари Буш підтвердили також в Twitter Буша-страшого. Колишній першій леді було 92 роки.

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Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc — Jim McGrath (@jgm41) 17 квітня 2018 р.

Напередодні стало відомо, що Барбара Буш перебуває у критичному стані. Незважаючи на це, вона відмовилася від подальшого лікування і вирішила перейти на паліативну терапію.

Офіс її чоловіка, екс-президента Джорджа Буша-старшого, в неділю повідомив, що 92-річна колишня перша леді прийняла це рішення після недавньої серії госпіталізацій і консультацій з сім'єю і лікарями.