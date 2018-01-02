09:08
3 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Померла акторка українського походження

21:01, 2 січня 8802 Читать новость на русском
Померла Тетяна Майорова
Померла Тетяна Майорова / Фото з відкритих джерел

У Литві померла акторка українського походження Тетяна Майорова. Жінка померла через важку хворобу на 77-му році життя.

Про це пише російський "Интерфакс".

Тетяна Майорова народилася в Україні. Вона закінчила театральний інститут Карпенко-Карого в Києві, в 1964-1967 роках була актрисою Севастопольського драматичного театру, а в 1967-1991 роках — актрисою театру у Вільнюсі, де зіграла майже 40 ролей.

Читайте також: Помер російський актор Олександр Шаврін

Серед них найяскравішими в біографії актриси були: Серафима — "Біг" Булгакова, 1967, Женя — "Валентин і Валентина" Рощина, 1971, Ірина — "З коханими не розлучайтеся" Володіна, 1973, Марія — "Святая святих" Друце, 1976, Серафіна — "Татуйована троянда" Вільямса, 1978, Іскра — "Гніздо глухаря", 1979, Наташа Голубєва — "Наодинці з усіма" Гельмана, 1982 та багато інших.

Майорова знімалася в кіно. Глядачам вона запам’яталась грою в історичній драмі 1978 року "Змилуйся над нами", створеної на Литовській кіностудії режисером Альгірдасом Арамінасом.

Теги: Кіно LifeStyle Втрати Литва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 2 січня: деталі вбивства Ноздровської, безмитні посилки в Україну до 150 євро
сьогодні, 09:05 Головні новини 2 січня: деталі вбивства Ноздровської, безмитні посилки в Україну до 150 євро
1705
Чому адепти Радянського Союзу досі вірять у світле майбутнє
сьогодні, 08:41 Чому адепти Радянського Союзу досі вірять у світле майбутнє
Блог Медіа 212
Как остановить кремлевскую заморозку Донбасса
2 січня, 22:02 Как остановить кремлевскую заморозку Донбасса "по-армянски"
Андрій Воропаєв 3621
Вино й провина: як росіянин сів до французької тюрми за підробку алкоголю
2 січня, 21:01 Вино й провина: як росіянин сів до французької тюрми за підробку алкоголю
Наталія Лебідь 1209
Навчання за кордоном: українці назвали
2 січня, 20:02 Навчання за кордоном: українці назвали "країни мрії"
1365
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук