Померла акторка Юніс Гейсон – перша дівчина "агента 007"

Померла британська акторка Юніс Гейсон, яка зіграла одну з головних ролей у першому фільмі про Джеймса Бонда.. На час смерті жінці було 90 років.

Відомо, що акторка пішла з життя у п'ятницю, 8 червня. Наступного дня на сторінці зірки в соціальній мережі Twitter сповістили про смерть Юніс Гейсон.

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Із сумом повідомляємо, що наша дорога Юніс померла 8 червня. Дивовижна леді, яка залишала незабутнє враження на всіх, з ким спілкувалась. Буде дуже не вистачати її,

– написали представники акторки.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y — Eunice Gayson (@EuniceGayson) 9 червня 2018 р.

Трагічну новину прокоментували родичі Юніс Гейсон. Зокрема, її племінник розповів, якою знаменитість була чуйною жінкою та дбайливою до своїх рідних, та водночас талановитою акторкою.

"Моя тітка Юніс була доброю і дивовижною жінкою. Її розповіді про життя на сцені та екрані завжди були наповнені багатством її життєвого досвіду", – розповів племінник Юніс Гейсон.

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Не обійшли увагою сумну звістку і колеги Юніс Гейсон, які брали участь у зйомках серії фільмів "Агента 007". Щемливий допис вони розмістили у соцмережі.

Із сумом дізнались, що Юніс Гейсон, наша перша "дівчина Бонда", яка зіграла Сільвію Транк, померла. Щирі співчуття її родині,

– написали колеги Юніс Гейсон.

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first 'Bond girl' who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq — James Bond (@007) 9 червня 2018 р.

Зазначимо, що Юніс Гейсон увійшла в історію світового кіно як перша подруга Джеймса Бонда. Знаменитість зіграла Сильвію Тренч у фільмі "Доктор Ноу", 1962 року. Спершу акторці пропонували роль секретаря міс Маніпенні, але згодом вирішили віддати їй значно кращий образ.

Перед участю в доленосних зйомках Юніс Гейсон з'явилась на телеекранах у фільмах "Реванш Франкенштейна", "Повісити останнього чоловіка", "З хмар", "Танцюй, маленька леді", "Танцмайданчик", "Ріг вулиці" та інших. Одразу після "Доктора Ноу" акторка знов приміряла образ Сильвії Тренч у кінострічці "З Росії з любов'ю".