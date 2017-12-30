Померла американська письменниця Сью Графтон: що про неї відомо

Сью Графтон була відомою авторкою детективів "алфавітної серії", а також сценаристом в Голлівуді. Після двох років боротьби з раком вона померла на 78 році життя.

Про це сповістила її дочка Джемі на сторінці у Facebook.

Вона розповіла, що Сью Графтон померла минулої ночі після двох років боротьби з хворобою і відійшла від них назавжди у колі сім’ї. Джемі нагадала про сувору настанову своєї матері не давати екранізувати її твори "алфавітної" серії.

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"Через все вищеперераховане алфавіт буде закінчуватися на "Y", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що уродженка Луїсвіллі, Кентуккі (США) у 1982 році Сью почала працювати над детективною "алфавітною серією", де перший детектив називався "А" – значить алібі". Перші три книги були написані "в стіл", четверта - прийнята до публікації, а наступна - екранізована. Детективну творчість Сью Графтон було відзначено нагородами Едгара По, Shamus і тричі нагородою Ентоні.



Померла Сью Графон

Також письменниця працювала сценаристом в Голлівуді у 1973-1989 роках, однак після прожитого досвіду вона вирішила накласти заборону на екранізацію її творів в будь-якому вигляді навіть після смерті. Обиралася президентом Американської асоціації детективних письменників.

У Сью Графтон залишився чоловік – викладач філософії, а також троє дітей і двоє онуків.