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Померла Долорес О'Ріордан: біографія вокалістки The Cranberries

21:16, 15 січня 652 Читать новость на русском
Вокалістка The Cranberries Долорес О'Ріордан померла у 46 років
Вокалістка The Cranberries Долорес О'Ріордан померла у 46 років / Getty images

15 січня 2018 у віці 46 років у Лондоні раптово померла Долорес О'Ріордан – солістка ірландської рок-групи The Cranberries. Обставини смерті співачки поки невідомі.

Смерть Долорес О'Ріордан підтвердила агент співачки. Її рідні поки не дають жодних коментарів.

Дивіться також: Померла Долорес О'Ріордан: найкращі пісні та кліпи гурту The Cranberries

24tv.ua зібрав факти з біографії, які варто знати про вокалістку The Cranberries.

Кар'єра

Долорес О'Ріордан народилась 6 вересня 1971 року передмісті ірландського міста Лімерик. Вона була наймолодшою з семи дітей в сім'ї.

У 1989-му Долорес разом з музикантами заснувала рок-гурт The Cranberries (його назва перекладається як "журавлина").

Співачка писала слова та музику до пісень гурту, була вокалісткою та грала на багатьох музичних інструментах.

У 2003-му під час концерту The Cranberries в італійському Сан-Ремо Долорес О'Ріордан повідомила, що розпочинає сольну кар'єру, а сам гурт оголосив про перерву.

Долорес О'Ріордан The Cranberries

Долорес О'Ріордан була незмінною вокалісткою The Cranberries

Сольний альбом Долорес О'Ріордан вийшов у травні 2007 року під назвою Are You Listening?

У серпні 2009 світ побачив другий сольний альбом вокалістки No Baggage.

Того ж таки 2009-го учасники The Cranberries повідомили про своє возз'єднання.

Окрім The Cranberries, О'Ріордан співпрацювала з гуртом D.A.R.K., із яким у 2016-му встигла випустити альбом Science Agrees.

Читайте також: Смерть Долорес О'Ріордан: пісня Zombie – про що йдеться у відомій композиції The Cranberries

Особисте життя

З 1994 Долорес О'Ріордан була одружена з Доном Бартоном, який свого часу був організатором турів гурту Duran Duran.

У них народилось троє дітей: син Тейлор та дві доньки – Моллі та Дакота Рейн.

Після 20-ти років спільного життя, у 2014-му, Долорес і Дон Бартон розійшлися.

Долорес Бартон

Долорес О'Ріордан була одружена з Доном Бартоном

Проблеми зі здоров'ям

У 2017 Долорес разом з Cranberries оголосили про початок світового туру. Проте в розпал гастролей Європою гурт був змушений скасувати наступні концерти, посилаючись на проблеми зі здоров'ям вокалістки. Повідомлялось, що у неї проблеми з спиною.

У грудні на сторінці групи у Facebook Долорес написала, що вже почувається добре і нещодавно "виконала кілька слів" на святі журналу Billboard у Нью-Йорку.

15 січня стало відомо, що Долорес О'Ріордан за нез’ясованих поки обставин раптово померла у Лондоні, куди гурт прибув на запис.

Теги: LifeStyle Втрати Долорес О'Ріордан Ірландія Великобританія Новини культури Музика
Джерело: 24 Канал
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