Померла Долорес О'Ріордан: найкращі пісні та кліпи гурту The Cranberries

Вокалістка ірландської рок-групи The Cranberries Долорес О'Ріордан померла у віці 46 років в Лондоні. Причину смерті наразі не розголошують.

Члени сім'ї Долорес О'Ріордан наразі зажадали конфіденційності щодо смерті співачки. Ірландська співачка Долорес О'Ріордан здобула славу у 1990-х роках у складі гурту The Cranberries.

Гурт випустив 5 альбомів, 1 збірник найкращих пісень та різні збірники, сингли, спеціальні видання. Серед найвідоміших пісень гурту – "Zombie", "Linger", "Animal Instinct", "Dreams", "Ode To My Family".

Приєднання до The Cranberries Долорес стало щасливим квитком – саме незвичайний вокал і оригінальні аранжування, яким головним чином група і зобов'язана О'Ріордан, зробили їх відомими. Не дивлячись на те, що на момент створення гурту музиканти були дуже молоді, експерти вже пророкували їм славу рок-зірок. І, треба сказати, не помилилися.

Перший альбом "Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?" в 1993 році підірвав хіт-паради. Головними піснями альбому стали "Dreams" і "Linger".

The Cranberries – Dreams (відео)

Пісня "Linger", до речі, виявилася не так популярна в Європі, зате через кілька років викликала небувалий ажіотаж в США. Саме після неї про The Cranberries дізналися за океаном. Хоч і через деякий час після виходу.

The Cranberries – Linger (відео)

Повернувшись до Європи після американських гастролей, музиканти помітили, що стали зірками на батьківщині, так і в Європі в цілому. Мало кому вдавалося домогтися такої популярності в такий короткий термін.

Наступний альбом "No Need to Argue" (1994 рік) приніс з собою ще більший інтерес у публіки, а також найголовніший хіт, за яким The Cranberries донині відомі всьому світу: "Zombie".

The Cranberries – Zombie (відео)

Особливо гостро ця пісня прозвучала на батьківщині музикантів – в Ірландії. Вона стала справжнім гімном свободи і закінчення громадянської війни. Композиція була написала як відповідь на смерть двох хлопчиків від вибуху бомби і, звичайно, пробудила величезний відгук не тільки у співвітчизників, а й людей з усього світу.

The Cranberries – Animal Instinct (відео)

Пісня займала верхні рядки хіт-парадів у всіх країнах від Австралії до Південної Африки.

Другим, трохи менш гучним, хітом стала пісня "Ode to My Family". Після гучного успіху двох альбомів пішов досить тривала перерва.

The Cranberries – Ode to My Family (відео)

Майже 11 років про The Cranberries нічого не було чутно. Музиканти займалися сольними проектами, збираючись іноді для участі в благодійних заходах.

Сольна діяльність О'Ріордан також виявилася на рідкість успішною – вона швидко довела, що може співати не тільки в рамках команди.

Студійний альбом The Cranberries вийшов 27 лютого 2012 року. Головним синглом стала пісня "Tomorrow", вона зайняла верхні рядки в світових чартах.

The Cranberries – Tomorrow (відео)