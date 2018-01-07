Померла Франс Галль – французька співачка і переможниця Євробачення

У неділю, 7 січня, у Парижі померла французька співачка Франс Галль (справжнє ім'я – Ізабель Галль). Причиною смерті 70-річної співачки стали наслідки раку.

Про це повідомляє Le Figaro.

Франс Галль у кінці грудня 2017 року потрапила до лікарні через важку інфекцію, яка з'явилася на тлі рецидиву раку. Співачка боролася з недугою останні 2 роки життя.

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Галль народилася 9 жовтня 1947 року. Розквіт її кар'єри припав на 1960-ті роки. Дідусь артистки був одним із засновників знаменитого хору хлопчиків Croix de bois, а батько був автором пісень для Едіт Піаф і Шарля Азнавура.

Однією з найпопулярніших пісень Галль стала Poupee de cire, poupee de son ("Воскова лялька, набита тирсою"), з якою вона перемогла на пісенному конкурсі Євробачення у 1965 році. Тоді співачка представляла Люксембург.

Франс Галль - "Воскова лялька, набита тирсою":