Померла горила Коко – тварина, яка знала мову жестів

19 червня померла відома горила Коко – кмітлива тварина чудово знала мову жестів і розуміла на слух близько дві тисячі слів. Горила померла у віці 46 років, в передмісті Сан-Франциско Вудсайді. Про причини її смерті нічого не повідомляється.

Про це повідомили на сайті Koko Project.

Примат "західна рівнинна горила" народилась ще 4 липня 1971 року в зоопарку Сан-Франциско. У віці одного року з горилою почала працювати студентка-зоопсихолог Франсін Паттерсон, яка і почала вчити її мови жестів. Через три роки її почали навчати лікарі Пенні Паттерсон і Рональд Кон, які перевезли Коко в Стенфорд і заснували Фонд Горили.

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Коко і лікарі Пенні Паттерсон та Рональд Кон

За весь час навчання розумна горила Коко стала розуміти близько тисячі слів на мові жестів і дві тисячі англійських слів. Вона чудово могла порозумітися з оточуючими, хоча вона так і не навчилася граматики й синтаксису. Згодом до неї приєдналися дві інші рівнинні горили, але Коко змогла стати справжньою зіркою.



Горила Коко святкує день народження

Фотографії з її зображенням двічі з'являлися на обкладинці National Geographic, а також вона була героїнею кількох книг і документильних фільмів. Що цікаво та зворушливо, Коко мала навіть своїх "домашніх" улюбленців: кошенята, яким вона сама вибирала ім'я.



Горила Коко надзвичайно любила кошенят