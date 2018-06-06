Померла Кіра Муратова: біографія української режисерки

Кіра Муратова померла 6 червня – українська кінорежисер з Одеси пішла з життя на 83-му році.

Муратова народилася в Румунії – її батько був росіянином, а матір єврейкою. Під час Другої світової доля занесла Муратову у СРСР.

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Спершу Муратова навчалася на філологічному факультеті у Москві, а згодом вступила на режисерський. Кар’єру Кіра почала у 1961-му. Тоді, разом зі своїм чоловіком Олександром Муратовим, вона почала знімати свої перші фільми.

Перша самостійна робота Муратової, як режисера та сценариста, – фільм "Короткі зустрічі". При цьому головну роль цьому фільмі зіграла також Муратова – разом з Володимиром Висоцьким.

У 1971-му Муратова зняла "Довгі проводи", втім побачити глядачі змогли його лише у 1987-му. Фільм був заборонений спеціальною постановою ЦК Компартії України.

"Довгі проводи" (відео):

Фільм "Астенічний синдром" Муратової у 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю.

Муратова – єдиний український режисер, удостоєний російської незалежної премії "Тріумф". Нагороду їй вручили у 1995 році за великий особистий внесок у світову культуру.

З новою силою режисера сколихнула публіку у 2004-му своїм фільмом "Настроювач". Трагікомедію показали на фестивалі у Венеції.

Останніми роботами режисерки стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".

"Настроювач" (відео):

У 2017 році Муратову запросили до складу Американської кіноакадемії, яка визначає володарів премії "Оскар".

Муратова мала чітку проукраїнську позицію, підтримувала Майдан та жадала волі окупованим територіям.