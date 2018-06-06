Померла Кіра Муратова: біографія української режисерки
Кіра Муратова померла 6 червня – українська кінорежисер з Одеси пішла з життя на 83-му році.
Муратова народилася в Румунії – її батько був росіянином, а матір єврейкою. Під час Другої світової доля занесла Муратову у СРСР.
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Спершу Муратова навчалася на філологічному факультеті у Москві, а згодом вступила на режисерський. Кар’єру Кіра почала у 1961-му. Тоді, разом зі своїм чоловіком Олександром Муратовим, вона почала знімати свої перші фільми.
Перша самостійна робота Муратової, як режисера та сценариста, – фільм "Короткі зустрічі". При цьому головну роль цьому фільмі зіграла також Муратова – разом з Володимиром Висоцьким.
У 1971-му Муратова зняла "Довгі проводи", втім побачити глядачі змогли його лише у 1987-му. Фільм був заборонений спеціальною постановою ЦК Компартії України.
"Довгі проводи" (відео):
Фільм "Астенічний синдром" Муратової у 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю.
Муратова – єдиний український режисер, удостоєний російської незалежної премії "Тріумф". Нагороду їй вручили у 1995 році за великий особистий внесок у світову культуру.
З новою силою режисера сколихнула публіку у 2004-му своїм фільмом "Настроювач". Трагікомедію показали на фестивалі у Венеції.
Останніми роботами режисерки стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".
"Настроювач" (відео):
У 2017 році Муратову запросили до складу Американської кіноакадемії, яка визначає володарів премії "Оскар".
Муратова мала чітку проукраїнську позицію, підтримувала Майдан та жадала волі окупованим територіям.