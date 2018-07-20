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Померла колишня дружина Висоцького

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Померла Іза Висоцька – перша дружина Володимира Висоцького
Померла Іза Висоцька – перша дружина Володимира Висоцького / Соцмережі

Померла Іза Висоцька, що свого часу була першою дружиною радянського артиста Володимира Висоцького. Жінка пішла із життя у російському Нижньому Тагілі, що у Свердловській області, на 82 році.

Про це розповіла Ольга Анісімова, директорка Нижньотагільского драматичного театру імені Мамина-Сибіряка, в якому власне і працювала Висоцька, передає ТАСС

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"Іза Костянтинівна померла сьогодні, 29 липня, вранці, о 05:30 за місцевим часом. На сцені вона грала до останнього", – переконує вона.

За словами директорки театру, прощання з Висоцькою відбудеться 22 липня у Нижньому Тагілі.

"У театрі прощання не буде, тому що вона просила, щоб її в театрі запам'ятали живою актрисою. Прощання буде в залі ритуальної служби "Реквієм". Її поховають на кладовищі на "Алеї Слави", – додала Анісімова.

До слова, дирекція театру планує встановити пам'ятну дошку Ізі Висоцькій, а на початку театрального сезону присвятити їй один із спектаклів.

Нагадаємо, уночі проти 4 липня у Росії помер Аслан Алборов – 33-річний учасник команди КВН "Піраміда".

Хто така Іза (Ізольда) Висоцька (дівоче прізвище Мєшкова, після першого шлюбу – Жукова)? Народилася вона 22 січня 1937 року в Горькому (нинішній Нижній Новгород). Закінчила Школу-студію імені Немировича-Данченка при МХАТ СРСР. Працювала в Київському театрі імені Лесі Українки, в Ростові, Пермі, Володимирі. З 1970 року почала працювати у Нижньотагільскому драматичному театрі, в 2002-2012 роках – викладач сценічної мови на акторському відділенні Нижньотагільского коледжу мистецтв. За спогадами акторки, з Володимиром Висоцьким вона познайомилася в 1957 році на святі після здачі вистави "Готель "Асторія", а у квітні 1960-го вони одружилися в ризькому РАГСі Москви. У 1965 році Ізольда та Володимир розвелися.

Теги: Новини Росії LifeStyle Втрати Новини культури Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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