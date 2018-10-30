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      Померла легенда: у мережі щемливо прощаються з Давидом Черкаським

      678 Читать новость на русском
      Помер Давид Черкаський
      Помер Давид Черкаський

      Відомий український мультиплікатор Давид Черкаський помер 30 жовтня. Він пішов з життя у лікарні, куди був госпіталізований два місяці тому через інсульт.

      Давид Черкаський за свою кар’єру він зняв чимало анімаційних стрічок, на яких виросло не одне покоління. Найбільш відомими його роботами є мультфільми "Пригоди капітана Врунгеля", "Доктор Айболить" і "Острів скарбів".

      Читайте також: Помер Давид Черкаський: біографія творця мультфільму "Острів скарбів"

      Колеги, друзі та шанувальники пишуть у мережі щирі та душевні слова прощання з мультиплікатором і дякують за його творчість.

       

      Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Втрати
      Джерело: 24 Канал
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