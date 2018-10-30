Померла легенда: у мережі щемливо прощаються з Давидом Черкаським

Відомий український мультиплікатор Давид Черкаський помер 30 жовтня. Він пішов з життя у лікарні, куди був госпіталізований два місяці тому через інсульт.

Давид Черкаський за свою кар’єру він зняв чимало анімаційних стрічок, на яких виросло не одне покоління. Найбільш відомими його роботами є мультфільми "Пригоди капітана Врунгеля", "Доктор Айболить" і "Острів скарбів".

Читайте також: Помер Давид Черкаський: біографія творця мультфільму "Острів скарбів"

Колеги, друзі та шанувальники пишуть у мережі щирі та душевні слова прощання з мультиплікатором і дякують за його творчість.