Померла молода дівчина, яку в Києві збив детектив НАБУ

У лікарні померла 23-річна Марина Арустамова, яку в центрі столиці збило авто, за кермом якого був детектив Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє херсонське видання "Новий день".

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Внаслідок отриманих травм під час аварії, потерпіла впала у кому, в якій перебувала 10 днів. За словами лікарів, не зважаючи на їхні старання, шансів вижити у неї не було.

Як інформує видання, про страшну аварію, в яку потрапила дівчина, батьки Марини дізналися лише на третю добу. При тому, що при ній були і документи, і телефон, який не розбився.

У поліції заявили, що аварія сталася з вини самої дівчини, яка проігнорувала заборонений сигнал світлофора.

Марина Арустамова навчалася в магістратурі, мала престижну роботу, знала кілька іноземних мов. Марину, яка була єдиною донькою у батьків ховатимуть в рідному Херсоні, наступного тижня.

Нагадаємо, вночі 2 квітня у Києві на Хрещатику детектив НАБУ на своєму автомобілі збив дівчину-пішохода. На момент скоєння ДТП, чоловік був у тверезому стані.