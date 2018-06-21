Померла молода колишня "Міс Британія" Софі Градон

Колишня "Міс Британія" та телезірка Софі Градон померла на 32 році життя. Обставини її смерті наразі достеменно невідомі.

Про це пише ВВС.

Поліція заявила, що наразі немає підстав вважати смерть жінки підозрілою.

"20 червня близько 20:27 поліція проникла в будинок під адресою Медберн, Понтеленд, де виявили померлу 32-річну жінку. Її смерть не супроводжувалася підозрілими обставинами", – заявили у поліції.

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У 2009 році Градон завоювала звання "Міс Ньюкасл" і незабаром після цього здобула перемогу на конкурсі "Міс Британія".

Також вона була зіркою популярного телешоу Love Island з аудиторією у кілька мільйонів глядачів. У 2018 році Love Island удостоївся нагороди BAFTA в категорії "Найкраще реаліті-шоу".