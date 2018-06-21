У поліції прокоментували смерть Софі Градон

Обставини смерті колишньої "Міс Великобританії" та телезірки Софі Градон наразі достеменно невідомі.

Поліція заявила, що наразі немає підстав вважати смерть Софі Градон підозрілою.

"20 червня близько 20:27 поліція проникла в будинок під адресою Медберн, Понтеленд, де виявили померлу 32-річну жінку. Її смерть не супроводжувалася підозрілими обставинами", – цитує поліцію ВВС.

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У 2009 році Градон завоювала звання "Міс Ньюкасл" і незабаром після цього здобула перемогу на конкурсі "Міс Британія".

Також вона була зіркою популярного телешоу Love Island з аудиторією у кілька мільйонів глядачів. У 2018 році Love Island удостоївся нагороди BAFTA в категорії "Найкраще реаліті-шоу".