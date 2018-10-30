Померла Ніна Кожух – тренер зірки українського плавання Яни Клочкової

29 жовтня на 74-му році життя померла Заслужений тренер України Ніна Кожух. Вона разом зі своїм покійним чоловіком Олександром Кожухом виховала цілу плеяду знаменитих плавців.

Ніна Кожух була Заслуженим тренером України, яка виховала нашу єдину за часи незалежності чотирикратну олімпійську чемпіонку Яну Клочкову. Ще за часів СРСР учні Ніни Федорівни не раз ставали чемпіонами країни, били рекорди в Європі, а Володимир Долгов став бронзовим призером Олімпіади-80.

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Ніна Кожух з Яною Клочковою

У 2006 році Ніна Кожух була визнана в плаванні кращим жіночим тренером Європи. В цьому році нагороджена орденом княгині Ольги I ступеня.

Чоловік Ніни Федорівни – Олександр Кожух – пішов з життя два роки тому у віці 85-ти років.

Нагадаємо, що Ніна Кожух шість років тому публічно розповіла в ЗМІ про свій діагноз – рак грудей.

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