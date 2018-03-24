Померла перша переможниця Євробачення Ліз Ассія

Переможниця першого пісенного конкурсу "Євробачення" Ліз Ассія померла. Представниці Швейцарії було 94 роки.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Євробачення".

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Ліз Ассія розпочинала кар’єру як танцівниця, однак згодом стала співачкою. У 1956 році вона взяла участь у першому пісенному конкурі Євробачення, який відбувався у швейцарському Лугано, і перемогла.

Відео виступу переможниці "Єробачення-1956" ЛІз Ассії на конкурсі

Згодом вона ще двічі брала участь у "Євробаченні", одного разу зайнявши друге місце.

Ліз Ассія в молодості

Ліз Ассія була прихильницею конкурсу. Вона була почесним гостем у Гетеборзі у 1985 році під час святкування 30-ліття "Євробачення". У 2003 році вона звернулася до мільйонів глядачів через супутникову лінію з Кіпру, бажаючи, щоб учасники змагались найкращим чином перед Великим фіналом у Ризі. У 2005 році вона виступала під час вітання.

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У 2011 році вона вирішила повернутися на сцену конкурсу пісенного конкурсу "Євробачення", і взяла участь у швейцарському національному відборі, ставши одним із лідерів конкурсу в очах уболівальників у всій Європі. Однак Ліс не обрали представницею від Швейцарії. На наступний рік, у 2012 році, вона знову подала заявку, однак цього разу не дійшла до фіналу.

Ліс Ассія помер 24 березня 2018 року в лікарні у Цюріху. Їй було 94 роки.