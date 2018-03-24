23:52
24 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-12°C
2°C -13°C
  • неділя
    3°C -14°C
  • понеділок
    4°C -6°C
  • вівторок
    5°C -3°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, сьогодні
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу.
Вєсті.UA
18:32, сьогодні
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ

Померла перша переможниця Євробачення Ліз Ассія

2625 Читать новость на русском
Переможниця Євробачення Ліз Ассія померла
Переможниця Євробачення Ліз Ассія померла

Переможниця першого пісенного конкурсу "Євробачення" Ліз Ассія померла. Представниці Швейцарії було 94 роки.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Євробачення".

Читайте також: Названо причину смерті Стівена Хокінга

Ліз Ассія розпочинала кар’єру як танцівниця, однак згодом стала співачкою. У 1956 році вона взяла участь у першому пісенному конкурі Євробачення, який відбувався у швейцарському Лугано, і перемогла.

Відео виступу переможниці "Єробачення-1956" ЛІз Ассії на конкурсі

Згодом вона ще двічі брала участь у "Євробаченні", одного разу зайнявши друге місце.

Ліз Ассія в молодості

Ліз Ассія в молодості

Ліз Ассія була прихильницею конкурсу. Вона була почесним гостем у Гетеборзі у 1985 році під час святкування 30-ліття "Євробачення". У 2003 році вона звернулася до мільйонів глядачів через супутникову лінію з Кіпру, бажаючи, щоб учасники змагались найкращим чином перед Великим фіналом у Ризі. У 2005 році вона виступала під час вітання.

Читайте також: Помер відомий британський письменник Філіп Керр

У 2011 році вона вирішила повернутися на сцену конкурсу пісенного конкурсу "Євробачення", і взяла участь у швейцарському національному відборі, ставши одним із лідерів конкурсу в очах уболівальників у всій Європі. Однак Ліс не обрали представницею від Швейцарії. На наступний рік, у 2012 році, вона знову подала заявку, однак цього разу не дійшла до фіналу.

Ліс Ассія помер 24 березня 2018 року в лікарні у Цюріху. Їй було 94 роки.

Теги: LifeStyle Втрати Євробачення
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому Порошенко боїться створення антикорсуду в Україні
сьогодні, 23:06 Чому Порошенко боїться створення антикорсуду в Україні
Віталій Шабунін 310
Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні
сьогодні, 09:20 Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні
46730
Головні новини 24 березня: Савченко у СІЗО, пожежа на Львівщині, Періс Хілтон їде в Україну
сьогодні, 22:31 Головні новини 24 березня: Савченко у СІЗО, пожежа на Львівщині, Періс Хілтон їде в Україну
820
Не ненавиджу людей, які забрали мій Донбас, – буддист-переселенець у Карпатах
сьогодні, 22:02 Не ненавиджу людей, які забрали мій Донбас, – буддист-переселенець у Карпатах
Ukrainer 2643
Я до сих пор не повзрослела, – старейшая йогиня в мире о рецептах молодости и мотивации
сьогодні, 19:01 Я до сих пор не повзрослела, – старейшая йогиня в мире о рецептах молодости и мотивации
Блог Медіа 2014
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук