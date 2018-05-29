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Померла популярна акторка Корнелія Франсес: біографія

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Корнелія Франсес
Корнелія Франсес / newidea.com.au

Корнелія Франсес – легенда австралійського телебачення померла на 77 році життя в Сіднеї. Акторка боролася з раком сечового міхура.

Про це повідомляє Daily Telegraph.

Як розповідала акторка, рак у неї виявили на початку 2017-го. З часом він поширився на стегнову кістку та прогресував.

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Незадовго до смерті акторки, її син опублікував у мережі фото матері, яка спить.

Франсес Зюльвер народилася у 1941 році у Великобританії, де і почала свою кар’єру. Проте славу акторка здобула після еміграції до Австралії.

Вона передовсім відома завдяки частим ролям у так званих "мильних операх" та шоу на телебаченні.

Зокрема, вона знімалася у "Додому та в дорогу", "Синах та доньках", "Молодому лікарю". Найчастіше Франсес грала неприємних персонажів.

Також Франсес була меценаткою. Вона допомагала австралійському проекту "Орангутан", який займається збереженням виду, що перебуває на межі зникнення.

Окрім того акторка робила значні пожертвування організаціям, які займаються репродуктивним здоров’ям жінок.

Теги: Втрати LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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