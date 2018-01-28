Померла російська режисерка Марія Саакян
16:19, сьогодні 610 Читать новость на русском
У віці 37 років померла російська режисерка Марія Саакян. Причиною її смерті стало онкологічне захворювання.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кінокритик Андрій Плахов.
"Талановитий режисер і хороша людина. Автор фільмів "Прощання", "Маяк": "Це не я", "Ентропія", "Часник, цибуля і перець". Знімала авторське кіно, глибоко особисті фільми, в яких відбився пережитий досвід вірменського дитинства і еміграції в Росію", – поділився Плахов спогадами про Саакян.
Читайте також: Помер засновник IKEA Інгвар Кампрад
Кінокритик додав, що у Марії Саакян залишилося 5 дітей, які зараз проживають у США.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
Міністр інфраструктури прогнозує зникнення маршруток11 грудня 2017 , 21:06
Головні новини 8 січня: затримання вбивці Ноздровської, обурлива заява Росії, сутички під Лаврою9 січня , 09:01
Українська ведуча порівняла себе з Дженніфер Лопес7 листопада 2017 , 15:15
Рятувальники попередили українців про потужні бурі5 жовтня 2017 , 18:04