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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Померла російська режисерка Марія Саакян

16:19, сьогодні 610 Читать новость на русском
Померла Марія Саакян
Померла Марія Саакян / Фото з вільних мереж

У віці 37 років померла російська режисерка Марія Саакян. Причиною її смерті стало онкологічне захворювання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кінокритик Андрій Плахов.

"Талановитий режисер і хороша людина. Автор фільмів "Прощання", "Маяк": "Це не я", "Ентропія", "Часник, цибуля і перець". Знімала авторське кіно, глибоко особисті фільми, в яких відбився пережитий досвід вірменського дитинства і еміграції в Росію", – поділився Плахов спогадами про Саакян.

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Кінокритик додав, що у Марії Саакян залишилося 5 дітей, які зараз проживають у США.

Теги: Новини Росії LifeStyle Кіно Втрати
Джерело: 24 Канал
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