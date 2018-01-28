У віці 37 років померла російська режисерка Марія Саакян. Причиною її смерті стало онкологічне захворювання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кінокритик Андрій Плахов.

"Талановитий режисер і хороша людина. Автор фільмів "Прощання", "Маяк": "Це не я", "Ентропія", "Часник, цибуля і перець". Знімала авторське кіно, глибоко особисті фільми, в яких відбився пережитий досвід вірменського дитинства і еміграції в Росію", – поділився Плахов спогадами про Саакян.

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Кінокритик додав, що у Марії Саакян залишилося 5 дітей, які зараз проживають у США.