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Померла солістка рок-гурту "Huntress" Джилл Джанус: що відомо про артистку

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Померла солістка рок-гурту "Huntress" Джилл Джанус: біографія
Померла солістка рок-гурту "Huntress" Джилл Джанус: біографія / Фото з вільних джерел

Відома співачка та солістка рок-гурту "Huntress" Джилл Джанус померла у віці 43 років. Правоохоронці підозрюють, що зірка вчинила самогубство.

14 серпня у штаті Орегон, що в США, знайшли тіло співачки Джилл Джанус. Вона була вокалісткою рок-гурту "Huntress", а у західних ЗМІ її сміливо називали найкрасивішою рок-виконавицею. 

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Наразі правоохоронці не розголошують деталей смерті співачки. Водночас музиканти рок-гурту "Huntress" підозрюють, що  Джилл Джанус покінчила життя самогубством. Зірка багато років мала психічні захворювання, про що відверто заявляла на телебаченні.

Біографія Джилл Джанус

Народилась Джилл Джанус 2 вересня 1975 року. Змалку дівчина полюбляла співати, тому батьки давали їй змогу розвивати талант. Згодом хобі стало частиною її життя та переросло у великі проекти. Сама ж артистка вражала своїм талантом, а діапазон її голосу сягав 4 октав. 

Першу популярність Джилл Джанус отримала, коли була вокалісткою рок-гуртів "The Starbreakers" і "Chelsea Girls". Проте найбільшу популярність вокалістці принесла співпраця з рок-гуртом "Huntress", яка розпочалась у 2009 році. 

 

Вже у 2011 році колектив підписав знаковий контракт з австрійським лейблом, що спеціалізується на андеґраундній хеві-метал-музиці – "Napalm Records". З того часу гурт отримав чимало можливостей в записах пісень та активно досягав успіху в шоу-бізнесі. У грудні 2011 року "Huntress" випустили перший сингл "Eight of Swords", який ввійшов до дебютного альбому "Spell Eater".

Дивіться відео першого кліпу "Huntress" – "Eight of Swords":

 

За час роботи в "Huntress" Джилл Джанус взяла участь у записах трьох студійних альбомів – "Spell Eater" (2012), "Starbound Beast" (2013) та "Static" (2015). Рок-колектив мандрував всіма штатами США з гучними концертами та брав участь у популярних фестивалях. 

Та чималий успіх гурту супроводжувався несподіваними заявами. У 2015 році Джилл Джанус заявила, що колектив припиняє свою діяльність, однак вона не зникне зі світу шоу-бізнесу. Музиканти одразу ж спростували резонансну інформацію, зазначивши, що артистка має нервовий зрив. 

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У ЗМІ пов'язали заяву Джилл Джанус з поставленим їй діагнозом. Лікарі після обстеження повідомили зірці, що вона захворіла на рак. 

В процесі написання і запису третього альбому я відчула, що всередині мене росте щось жахливе... Я стала сильно кровоточити. Тоді я сходила на процедури і мій лікар виявив рак матки на ранній стадії. Мені доведеться пройти гістеректомію... Я знаю, що виживу. Я переживала набагато гірше,
– написала в соцмережі Джилл Джанус.

І справді, недугу артистка подолала, однак психічні хвороби від цього загострились. Сама ж Джилл Джанус зізнавалась, що ще в підлітковому віці консультувалась з психологом. Тоді їй діагностували біполярний розлад. Ймовірно, саме ця хвороба стала причиною раптової смерті співачки. 

 

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Щодо особистого життя, Джилл Джанус до 43 років так і не вийшла заміж. У ЗМІ подейкували, що вона мала роман з гітаристом Huntress Блейком Мілом. Однак музиканти жодного разу не підтвердили та не спростували цього.

"Жахлива думка про те, що я ніколи більше її не побачу, викликає у мене просто вбивчі емоції. Сподіваюся, ти знайдеш спокій, який не змогла знайти на цій планеті", – написав Блейк Міл після смерті співачки. 

 

Теги: LifeStyle Музика Втрати Самогубство
Джерело: 24 Канал
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