Померла співачка Арета Франклін
У США померла відома співачка Арета Франклін після тривалої хвороби, їй було 76 років.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на її агента Гвендолін Куінн.
Читайте також: Біографія Арети Франклін: факти з життя королеви соулу
Причиною смерті співачки став рак підшлункової залози, який діагностували у Франклін кілька років тому. Останні дні стан зірки сильно погіршився, вона перебувала у своєму будинку в Детройті в оточенні близьких і рідних.
Померла "королева соулу" Арета Франклін
Арету Франклін називали королевою соулу, а її найвідомішою піснею стала композиція "Respect" 1967 року, яку вважають гімном фемінізму.
Слухайте пісню Aretha Franklin – Respect:
Хто така Арета Франклін?Відома соул і ритм-енд-блюз-співачка. Перша жінка, ім'я якої з'явилося у Залі слави рок-н-ролу. У 2008 році журнал Rolling Stone визнав Арету Франклін найвидатнішою співачкою в історії.