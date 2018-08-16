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Померла співачка Арета Франклін

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Померла Арета Франклін
Померла Арета Франклін / Фото з відкритих джерел

У США померла відома співачка Арета Франклін після тривалої хвороби, їй було 76 років.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на її агента Гвендолін Куінн.

Читайте також: Біографія Арети Франклін: факти з життя королеви соулу

Причиною смерті співачки став рак підшлункової залози, який діагностували у Франклін кілька років тому. Останні дні стан зірки сильно погіршився, вона перебувала у своєму будинку в Детройті в оточенні близьких і рідних.

Померла "королева соулу" Арета Франклін

Арету Франклін називали королевою соулу, а її найвідомішою піснею стала композиція "Respect" 1967 року, яку вважають гімном фемінізму.

Слухайте пісню Aretha Franklin – Respect:

 

Хто така Арета Франклін?Відома соул і ритм-енд-блюз-співачка. Перша жінка, ім'я якої з'явилося у Залі слави рок-н-ролу. У 2008 році журнал Rolling Stone визнав Арету Франклін найвидатнішою співачкою в історії.

Теги: LifeStyle Втрати Музика
Джерело: 24 Канал
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