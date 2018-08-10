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Померла Тамара Дегтярьова – акторка знаменитого фільму "Вічний поклик"

621 Читать новость на русском
Тамара Дегтярьова
Тамара Дегтярьова / amic.ru

У четвер, 9 серпня, стало відомо про смерть радянської акторки Тамари Дегтярьової, яка пішла з життя у віці 74 років.

Про це сповістили у театрі "Современник", де працювала артистка, передає УНІАН

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"Померла Тамара Василівна Дегтярьова, наша колега, товариш, партнер. Її не стало на 75-му році життя. Хвороби, з якими вона мужньо боролася останні роки, все ж перемогли", – зазначили у повідомленні. 

Там повідомили, що Дегтярьова померла від зупинки серця. Актриса страждала на діабет, на фоні якого розвинулися проблеми з судинами, а згодом ослабло і серце.

Також у листопаді 2012 року акторці ампутували ногу, але це не завадило їй виходити на сцену. 


Фото – Тамара Дегтярьова

Радянська акторка здобула визнання після участі в картині "Вічний поклик", де вона зіграла Агату Савельєву. Перша серія стрічки вийшла 1 січня 1973 року. Тоді фільм був дуже популярним. 

У фільмографії Дегтярьової також є такі роботи, як "Свій острів" (1971), "Нюркіне життя" (1971), "Шукаю людину" (1973), "Багряні береги" (1979), "Крутий маршрут" (2008) та інші. Загалом акторка зіграла більше 30 ролей в кіно.

Теги: LifeStyle Новини Росії Втрати Кіно
Джерело: 24 Канал
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