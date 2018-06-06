Померла українська режисерка Кіра Муратова

У середу, 6 червня, померла відома українська режисера, академік Національної академії мистецтв України Кіра Муратова. Із життя вона пішла у віці 83 роки.

Про це у Facebook повідомили журналіст газети "День" Дмитро Десятерик і телепродюсер Юрій Мінзянов.

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Причина смерті Муратової не вказується.

"Пішла Кіра... З нею ціла епоха. Пам'ятаю, як ще студентом ВДІКу плакав на "Долгих проводах"... Якісь чорні дні настали, навколо смерть", – написав Мінзянов.

Кіра Муратова була найяскравішою режисеркою свого покоління зі своїм неповторним стилем. Перші фільми Муратової "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) зробили її знаменитою.

Фільм "Астенічний синдром" Муратової у 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедія "Настроювач" була показана на фестивалі у Венеції. Останніми роботами режисерки стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".

Кіра Муратова жила і працювала в Одесі, а свою кар'єру завершила у 2012 році.