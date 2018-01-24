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Померла відома американська письменниця

07:18, сьогодні 275
Урсула Кребер Ле Гуїн
Урсула Кребер Ле Гуїн / The New York Times

У США померла відома письменниця Урсула Кребер Ле Гуїн – їй було 88 років.

Про це пише The New York Times.

Письменниця померла ще 22 січня, проте ЗМІ довідалися про її смерть не одразу.

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Урсула Кребер Ле Гуїн відійшла в інший світ у своєму будинку в Портленді, штат Орегон.

За словами сина письменниці, який і підтвердив її смерть, вона почувала себе погано уже кілька місяців.

Урсула Кребер Ле Гуїн була автором низки романів і повістей в жанрах наукової фантастики та фентезі.

Теги: Втрати Література США
Джерело: 24 Канал
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