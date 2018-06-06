Померла відома одеська волонтерка Осмачко

У середу, 6 червня, близько 5:00 в Одесі померла волонтерка Інна Осмачко. Жінка була відома тим, що плела для українських військових, що воюють на Донбасі, маскувальні костюми і сітки.

Про це повідомляє 048.

Причиною смерті Осмачко стало важке онкологічне захворювання.

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Як розповіла волонтерка та активістка Наталія Кручиніна, Осмачко з самого початку вторгнення Росії в Україну зайнялася громадською діяльністю, одночасно борючись зі своєю недугою.

Волонтерка плела унікальні костюми-кікімори, маскувальні сітки, допомагала у зборі коштів для української армії та в'язала солдатам шкарпетки.



Осмачко плела для військових маскувальні сітки