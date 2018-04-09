Померла відома російська актриса Анжеліка Волчкова

У Москві в ніч на 8 квітня у віці 47 років померла відома російська актриса театру і кіно Анжеліка Волчкова.

Про це повідомили у прес-службі театру "Школа сучасної п’єси", у якому грала акторка.

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Зазначається, що причиною смерті жінки стала важка хвороба.

"Пішла з життя красива молода жінка, чудова актриса, віддана своєму театру людина - Анжеліка Волчкова, актриса театру "Школа Сучасної П'єси". Анжеліка грала дуже багато, була чарівною, дотепною, безстрашною артисткою. Вона боролася. Але сил не вистачило. Світла їй пам'ять", – написала журналістка Ксенія Ларіна у Facebook.

Попрощаються з Волчковою 10 квітня у її рідному театрі, а поховають – на батьківщині у Пензі.

Хто така Анджеліка Волчкова? Російська акстриса театру "Школа сучасної п’єси". Відома здебільшого своїми театральними роботами. Знімалась таокж у таких фільмах та серіалах, як "Лондонград", "Повернення Мухтара", "Громови. Будинок надії", "Аеропорт 2" та інші. Заслужена артистка Росії (2004 рік).