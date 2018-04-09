12:00
9 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
18°C 4°C
  • вівторок
    18°C 5°C
  • середа
    20°C 6°C
  • четвер
    13°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Гуртки та секції: як виглядало дитяче дозвілля
Згадати все
23:34, 5 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Померла відома російська актриса Анжеліка Волчкова

1326 Читать новость на русском
Померла Анжеліка Волчкова
Померла Анжеліка Волчкова / Фото з відкритих джерел

У Москві в ніч на 8 квітня у віці 47 років померла відома російська актриса театру і кіно Анжеліка Волчкова.

Про це повідомили у прес-службі театру "Школа сучасної п’єси", у якому грала акторка.

Читайте також: Помер Олег Анофрієв – виконавець майже всіх пісень у "Бременських музикантах"

Зазначається, що причиною смерті жінки стала важка хвороба.

"Пішла з життя красива молода жінка, чудова актриса, віддана своєму театру людина - Анжеліка Волчкова, актриса театру "Школа Сучасної П'єси". Анжеліка грала дуже багато, була чарівною, дотепною, безстрашною артисткою. Вона боролася. Але сил не вистачило. Світла їй пам'ять", – написала журналістка Ксенія Ларіна у Facebook.

Попрощаються з Волчковою 10 квітня у її рідному театрі, а поховають – на батьківщині у Пензі.

Хто така Анджеліка Волчкова? Російська акстриса театру "Школа сучасної п’єси". Відома здебільшого своїми театральними роботами. Знімалась таокж у таких фільмах та серіалах, як "Лондонград", "Повернення Мухтара", "Громови. Будинок надії", "Аеропорт 2" та інші. Заслужена артистка Росії (2004 рік).

Теги: Новини Росії LifeStyle Втрати Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук