Померла відома українська актриса Юлія Волчкова
В Україні після тяжкої хвороби у віці 45 років померла актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Юлія Волчкова.
Про це повідомив Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра на своїй сторінці у Facebook.
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"Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті чарівної жінки з дивовижною енергетикою та мистецьким хистом", – йдеться у повідомленні.
Хто така Юлія Волчкова? Актриса театру драми і комедії на лівому березі Києва, заслужена артистка України, режисер-постановник у театрі Сузір'я. Волчкова зіграла понад 30 епізодичних ролей у кіно та серіалах. Найвідоміші з них – "Нитки долі" і "Кільце з рубіном".
Джерело: 24 Канал
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