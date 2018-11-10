20:07
10 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, сьогодні
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Померла відома українська актриса Юлія Волчкова

      1152 Читать новость на русском
      Юлія Волчкова
      Юлія Волчкова / Фото з відкритих джерел

      В Україні після тяжкої хвороби у віці 45 років померла актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Юлія Волчкова.

      Про це повідомив Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Померла відома українська журналістка Інна Жмуд

      "Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті чарівної жінки з дивовижною енергетикою та мистецьким хистом", – йдеться у повідомленні.

      Хто така Юлія Волчкова? Актриса театру драми і комедії на лівому березі Києва, заслужена артистка України, режисер-постановник у театрі Сузір'я. Волчкова зіграла понад 30 епізодичних ролей у кіно та серіалах. Найвідоміші з них – "Нитки долі" і "Кільце з рубіном". 

      Теги: Новини України LifeStyle Втрати Новини культури Кіно
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Москві затримали двох прихильників Євромайдану, — ЗМІ
      9 лютого 2014 , 12:51
      Турчинов повів Майдан на Адміністрацію Президента
       3 грудня 2013 , 15:23
      В Україні змінилися правила реєстрації автомобілів
       23 серпня , 09:08
      Українець потрапив до стартового складу європейської команди на матч Ліги чемпіонів
       2 жовтня , 21:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук