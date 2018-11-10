Померла відома українська актриса Юлія Волчкова

В Україні після тяжкої хвороби у віці 45 років померла актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Юлія Волчкова.

Про це повідомив Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра на своїй сторінці у Facebook.

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"Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті чарівної жінки з дивовижною енергетикою та мистецьким хистом", – йдеться у повідомленні.

Хто така Юлія Волчкова? Актриса театру драми і комедії на лівому березі Києва, заслужена артистка України, режисер-постановник у театрі Сузір'я. Волчкова зіграла понад 30 епізодичних ролей у кіно та серіалах. Найвідоміші з них – "Нитки долі" і "Кільце з рубіном".