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      Померла відома українська письменниця Ева Гата

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      Померла українська письменниця Ева Гата
      Померла українська письменниця Ева Гата / Фото з Facebook

      У ніч на середу, 14 листопада, померла відома львівська письменниця, художниця та науковиця Ольга Коссак, творчий псевдонімом якої Ева Гата.

      Про це повідомила директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка" Ірина Ключковська у Facebook.

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      Важко прийняти і неможливо погодитися. Від нас відійшла Ева Гата – весела, оптимістична, розумна, талановита Оля Коссак. Прекрасна людина, чуйна товаришка, яка для кожного з нас знаходила правильні слова підтримки, чудова дружина, дбайлива мама і бабуся, талановитий викладач,
      – написала Ключковська.

      Причиною смерті письменниці стала онкологічна хвороба, з якою вона боролась впродовж останніх трьох років.

      Ольга Коссак народилась 23 серпня 1958 року у Львові. Була доцентом кафедри прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка. Активно співпрацювала з Афінським і Салонікському університетами.

      Писала філософсько-містичні романи, які, на її думку, повинні були змінити світ на краще. Останнім часом займалась малюванням і ткацтвом.

      Також Ева Гата є автором дев’яти книг. ЇЇ роман "Стати сонцем" увійшов до списку літературної премії  "Книга року ВВС – 2014".

       

       

      Теги: Новини України Втрати Новини Львова Література
      Джерело: 24 Канал
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