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Померла зірка "Вулиці Сезам" Шарлотта Рей

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Померла Шарлотта Рей
Померла Шарлотта Рей

У США померла голлівудська акторка Шарлотта Рей, яка зіграла одну з ролей "Вулиці Сезам". На час смерті зірці було 92 роки.

Про це повідомили представники Fox News у соцмережі. 

92-річна Шарлотта Рей померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі у неділю, 5 серпня. Тіло акторки виявили її родичі. Наразі не розголошують причин смерті знаменитості.  

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У ЗМІ припускають, що Шарлотта Рей могла померти від хвороби. Відомо, що у квітні 2017 року медики діагностували в акторки рак кісток. Раніше зірка вже подолала цю недугу: у 2010 році Шарлотта вилікувала онкозахворювання підшлункової залози.

 

За час своєї акторської кар'єри Шарлотта Рей знялась у понад 80 фільмах і телепроектах. Зокрема, їй дістались ролі у "Вулиці Сезам", "Не жартуйте з Зоханом", "Ніде", "Рікі і Флеш", "Волоссі", "Милих ошуканках", "Швидкій допомозі" та ін. Також Шарлотта Рей озвучила персонажів у мультфільмах "101 далматинець" і "Том і Джері". 

Найбільше славу акторці принесли ролі у ситкомі "Різні ходи" та "Факти з життя". За роль в останньому вона була номінована на престижну премію "Еммі". 

Дивіться уривки відео з Шарлоттою Рей:

 

Теги: LifeStyle Кіно Втрати
Джерело: 24 Канал
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