Про це розповів розвідник з Криму Іса Акаєв. Він зазначив, що трупи часто були зі зв'язаними руками.

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"Наші хлопці у розвідці виявили: йшли лісосмугою, перевіряли — чи залишився хтось із росіян? І один із бійців помітив, що з землі стирчить кисть. Підійшов, почав ногою розгрібати та побачив тіло. І потім почали потихеньку розкопувати, виявили трупи людей", – сказав розвідник.

Закатували до смерті

За словами Іси Акаєва, мешканці Мотижина казали, що росіяни знущались як могли. Це через те, що вони не сприймають українців як повноцінних людей.

Ті, у кого могли взяти майно, тих грабували. Там була сім'я сільського голови — жінка з чоловіком із дітьми (Сухенки, росіяни вбили трьох людей з сім'ї – 24 канал). Вони намагалися взяти з них гроші, закатували до смерті. Страшною смертю померли,

– розповів Іса Акаєв.

Він додав, що люди загинули під час катувань, оскільки на тілі не було слідів від пострілів.



Сім'я Сухенків / Фото "Новинарні"

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