Помічник депутата Микитася за 600 мільйонів гривень відремонтує Шулявський шляхопровід у Києві

Переможцем тендеру на проведення реконструкції столичного Шулявського шляхопроводу стала фірма ТОВ "Північно-український будівельний альянс", яка належить помічнику народного депутата Максима Микитася.

Про це повідомляє програма "Схеми", спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший".

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Тендер на "реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана" провело комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва", переможець був оголошений 7 червня.

Серед чотирьох учасників, які подали заявки, до аукціону були допущені дві компанії. Пропозиції ТОВ "Мостобудівельне підприємство "Мостострой" тендерний комітет відхилив через невідповідність документації тендерним вимогам. ТОВ "АЛЬТІС СПЕЦБУД" також не була допущена до аукціону нібито через відсутність у працівників потрібної кваліфікації та їхню недостатню кількість.

До аукціону було допущено дві фірми ТОВ "СПЕЦБУД-ПЛЮС" та ТОВ "Північно-український будівельний альянс".

Переможець тендеру – "Північно-український будівельний альянс" – отримає майже 600 мільйонів гривень на реконструкцію розв’язки навколо Шулявського мосту.

Як з’ясували "Схеми", ця фірма існує з 2007 року. Єдиним власником компанії зі статутним фондом у 46 тисяч гривень є Андрій Якусевич. Згідно із даними офіційного порталу Верховної Ради, Андрій Якусевич є помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Максима Микитася.

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Максим Микитась – народний депутат і відомий столичний забудовник. Він є екс-керівником державної корпорації "Укрбуд".

Найскандальніший проект "Укрбуду" – житловий комплекс "Сонячна Рів’єра" на лівобережжі Києва. У 2015 році на будмайданчику тривали серйозні сутички зі стріляниною, адже будівництво розгорнулося у межах водозахисної смуги і рекреаційної зони, хоча за генпланом тут мав бути парк. Проти "Рів’єри" виступили і представники Української греко-католицької церкви, бо на стінах їхнього храму, розташованого неподалік від будівництва, почали з’являтися тріщини.

Заступники міського голови Києва тоді визнали: принаймні два будинки комплексу зводять із порушенням Водного кодексу. Водночас сам мер Віталій Кличко неодноразово виступав на захист як "Сонячної Рів’єри", так і корпорації "Укрбуд".

У серпні 2017 року "Схеми" зафіксували, як Микитась разом із Кличком поверталися з Неаполя на чартерному літаку. Утім, Микитась не вбачає у цьому факті конфлікту інтересів.

Я ж народний депутат, а не забудовник. Про забудови не спілкуємося. А про соціальні проекти ми спілкувалися. Ми підготували один соціальний проект. Не будівельний. Пам’ятник,

– пояснив Микитась журналістам, які зустріли його біля Адміністрації Президента у грудні 2017 року.

У лютому 2017 року обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі. Як повідомили в "Київавтодорі", причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону.

Аварійним він визнаний не був. Він втомився від часу, з одного боку. З іншого – це те, що були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації,

– заявив мер Києва Віталій Кличко.