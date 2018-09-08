Помічник Путіна пообіцяв підтримку ватажку бойовиків Пушиліну

Помічник президента Росії Владислав Сурков привітав нового ватажка проросійських бойовиків Донеччини Дениса Пушиліна з призначенням на посаду та пообіцяв підтримку.

Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

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Сурков "побажав Пушиліну Денису Володимировичу успіхів на відповідальній посаді", а також "висловив надію на те, що буде продовжено політичний курс" загиблого ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Нагадаємо, що так звана "народна рада "ДНР" в окупованому Донецьку призначила виконувачем обов'язків "глави ДНР" Дениса Пушиліна.



Згодом у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Владислав Сурков має намір більше не допускати ексцесів виконавців на місцях, тому з Пушиліним працюватимуть його довірені особи.

Хто такий Денис Пушилін? Один із лідерів проросійських бойовиків, які діють на території окупованих районів Донецької області. Організатор проросійських мітингів в Донецьку в квітні 2014 року, заступник самопроголошеного "губернатора" Донеччини Павла Губарєва, самопроголошений "спікер" ДНР. 18 липня, після втечі до Москви, зробив заяву про свою відставку.