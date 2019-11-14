Помічник Зеленського Єрмак зустрічався з ексрадником Трампа: фотодоказ

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак зустрічався у Києві з американським лобістом Брайаном Ланза.

Зустріч відбулася 13 листопада у київському ресторані "Гудман" на вулиці Жилянській, пише "Українська правда".

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Спершу Ланза був у компанії помічниці Єрмака. Сам помічник Зеленського долучився близько 22 години. Деталей зустрічі та тем розмов Єрмака та наближеного до Дональда Трампа лобіста наразі немає.



Брайан Ланза та Андрій Єрмак, обернений спиною/ Джерело: www.pravda.com.ua

Зазначимо, нещодавно помічник українського президента Андрій Єрмак розповідав, що на минулій зустрічі в Нью-Йорку Зеленський і Дональд Трамп обговорювали питання нового візиту.

Брайан Ланза – що про нього відомо?

Американська телекомпанія СNN повідомляла, що Брайян Ланза був одним із лобістів, які добились зняття санкцій з компаній наближеного до Кремля російського олігарха Олега Дерипаски.

До того Ланза був радником Дональда Трампа під час його президентської виборчої компанії. ЗМІ пишуть, лобіст досі перебуває в постійному контакті з чиновниками Білого дому.

Чим займається помічник Зеленського Єрмак?