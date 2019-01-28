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      Помилкові міфи про секс і вагітність: спростування гінеколога

      1000 Читать новость на русском
      Міфи про секс
      Міфи про секс / pixabay.com

      Секс – невід'ємна і важлива частина життя кожної людини. Але брак знань про своє тіло породжує багато помилкових тверджень, які можуть негативно вплинути на якість інтимної близькості і спровокувати небажану вагітність.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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      Міф 1: при перерваному статевому акті неможливо завагітніти.

      Насправді протягом всього статевого акту у чоловіків виділяється передеякулят, в якому містяться сперматозоїди. Так що вагітність можлива! Що вже говорити про повторний статевий акт. Тут ймовірність ще більша.

      Міф 2: під час менструації вагітність неможлива.

      Сперматозоїди зберігаються в організмі жінки до 7 днів. А твердження, що овуляція є в середині циклу вірне далеко не для всіх. Є поняття ранньої та пізньої овуляції. При поєднанні цих двох складових вагітність можлива.

      Секс
      Під час менструації можна завагітніти 

      Пам’ятайте: секс під час менструації є небезпечний, тому що збільшується ризик потрапляння бактерій і розвитку запалення в жінки.

      Міф 3: вагітність неможлива, коли статевий акт перед менструацією.

      Насправді, все залежить від овуляції. Про пізню овуляцію згадувалось вище. Тому все зрозуміло.

      Міф 4: якщо еякуляція не в піхву, а на зовнішні статеві органи вагітність неможлива.

      Насправді, будь-яка сексуальна активність, яка закінчується еякуляцією біля входу в піхву може закінчитися вагітністю.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Секс Жіноче здоров’я Чоловіче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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