Поминальні дні: російські окупанти просять місцевих не приходити на могили (18+)

Російські терористи із самого початку своїх дій в Україні принесли хаос на захоплені ними території – віджимання бізнесу, пограбування, катування, ґвалтування та вбивства приходили у міста Донбасу разом із військовими ЗС РФ та найманцями Путіна.

Але крім звичайної, якщо взагалі можна так сказати, терористичної діяльності, окупанти мають кілька "фішок", походження яких, мабуть, можуть пояснити лише психіатри.

Перша з них притаманна для всієї сучасної Росії – вбивати ні в чому не винних людей, згадуючи Бога. Тільки у головах громадян РФ та інших ватників вдало поєднаються любов людей, що підривали церкви, віра у те, що варто нищити цілі народи заради миру на Землі та неймовірна ненависть до фашизму. От серйозно, із приблизно такою ж кашею у мізках вбивають джихадисти, які навіть Корану не знають, але знущаються над іншими заради Аллаху. І саме через це дійсно страшно, адже фізично боротися із такою мілітаризованою терористичною країною, потрібно аж ніяк не самотужки.

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Але повернемося до нашої реальності. Наступні вихідні будуть поминальними, а отже, за традицією, в усіх містах Донбасу на кладовищах буде дуже людно. Отже російські терористи у Горлівці, Донецьку та інших містах, які розташовані на лінії фронту, виступили із заявами про те, що місцевим бажано утриматися від відвідування могил своїх родичів та знайомих. Аргументували це, звісно, тим, що "українці готують масові жертви людей" та "діяльністю ДРГ".

А от тут ми прийшли до другої "фішки" російських окупантів. Справа в тому, що через хвору психіку бойовиків, командування та взагалі кремлівських лідерів кладовища займають якесь почесне місце у діяльності армії ЗС РФ. Вони вже чотири роки мінують могили, із різною інтенсивністю обстрілюють цвинтарі, мародерять та роблять кладовища місцем своєї роботи з артилерії, "Градів" та мінометів, намагаючись досягти своєї мети – загибелі ні в чому невинних людей.

І тут все, як кажуть російські діячі телебачення, чим гірше, тим краще. Вб’ють похоронну процесію із жінками та дітьми? Шикардос! Скажемо, що то були "укри" та посіємо ще більшу ненависть місцевих. А якщо раптом прилетить щось дійсно з української сторони у відповідь на вогонь, то тут навіть слідчий комітет РФ справу відкриє.

Транслюватимуть дії російських правоохоронців у режимі онлайн, можна не сумніватися. Згадайте лише, як у січні 2015-го потвори з армії ворога підігнали "Гради" до кладовища, де ховали чотирьохрічного хлопчика. "БМ-21" працювали пакетами по бійцях у ДАПі, сподіваючись, що прилетить. Вбило малечу, до речі, російським снарядом.



Поховання дитини під залпи

А обстріли кладовища у Станиці Луганській? Терористи намагаються зіграти на найдорожчому для людей – прагненні захистити дітей та на пам'яті своїх загиблих родичів.

Адже ніхто не пробачить зруйнований пам’ятник, осквернення місць, де похована людина. І така картинка потрібна росіянам на телеекранах. Для цього обстрілювали процесію в Сартані, звинувачуючи в усьому наших військових. Для цього готуються застосовувати зброю наступними вихідними. Або хоча б сподіваються на численні розтяжки та міни.

І саме через це не варто ходити на кладовища на окупованій території. Це небезпечно для життя. А доглянути могилки близьких мертві не зможуть.

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