Захищати країну як сімейний обов'язок: історія жінки, яка на фронті зустріла своє кохання

Бойовики не дотримуються домовленостей про режим припинення вогню. На Донбасі минулої доби штаб ООС зафіксував 11 обстрілів, половина з них – із забороненого Мінськими угодами озброєння. Стрілецьку зброю застосовують чи не по всій лінії фронту.

Старший бойовий медик Альона розповіла, що роботи на передовій вистачає – як на кухні, так і в побуті. У лави збройних сил жінка прийшла у 2016 році.

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Пішла на фронт після того, як побачила жахіття війни у рідному містечку, прифронтовій Талаківці, що поблизу Маріуполя.

У 2014-2015 роках наше місто обстрілювали. Ми ховались у підвалах. Тож знаємо це все не з розповідей,

– зазначила вона.

Хоч і відмовляли від служби, та рішення було непохитним. Роботу страхового агента проміняла на армію. За майже дві ротації в підрозділі Альони жоден боєць не загинув, поранених ж спільними силами рятували.



Старший бойовий медик Альона

Думаю, ти не дарма живеш, якщо якимось чином приносиш користь своїй країні,

– наголосила Альона.

На передовій доля звела її з майбутнім чоловіком. Зіграли весілля рік тому – без підборів та традиційної весільної сукні, а у формі. Та до традиційних сімейних обов'язків додали ще один: разом захищати батьківщину від ворога.

Історія бійця, який вже вдруге на передовій

Останніми днями проросійські бойовики взагалі знахабніли: виходять "на прогулянки" впритул до позицій. За словами Сергія – одного з військовослужбовців, це видно навіть неозброєним оком.

На війну хлопець пішов, як тільки йому виповнилося 18, сам – із Маріуполя. Це вже його другий підписаний контракт. Після закінчення першого вирішив шукати себе в мирному житті, та вже за півроку повернувся назад до війська.



Військовослужбовець Сергій

За час служби на Донбасі добре вивчив тактику противника. Хлопець наголосив: взятих на себе зобов'язань вони ще жодного разу не виконали.

Ми не знаємо, чого від них очікувати. Можливо, вони вже готуються йти в наступ. Страшно, коли тиша,

– зазначив він.

Поки ж військові укріплюють свої позиції й навіть починають готуватися до зими.