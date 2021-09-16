А живі створіння, які там колись жили, вже давно перестали з'являтись. Тому місцеві припускають, що всі вони вимерли. Про це 15 вересня розповіла місцева мешканка Ольга Новікова.

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Вода в ставку не циркулює

Користувач Микита Заблудовський у коментарях до цього допису спробував пояснити, чому так сталося. За його словами, цей ставок є колишнім гранітним котлованом завглибшки 11 метрів. Вода туди колись потрапляла з дощів і джерел.

Проте ще в роки СРСР, під час будівництва житлового комплексу, всі джерела там знищили. Їх нібито засипали відходами будівництва під час "облагородження".

Наразі єдиним джерелом "поповнення" водойми є стічна труба на вулиці Яснополянській. Відповідно, там немає та й не може бути жодної циркуляції води.



Дніпровський став, де колись жили черепахи / Фото Ольги Новікової

Колись намагались очистити

Gorod.dp.ua повідомляв, що перед місцевими виборами 2012 року цей ставок намагались очистити. Туди пригнали багато техніки, яка повністю зрубала всю рослинність. А берег там вкрили подробленим гранітом. Загалом тоді на це виділяли 500 гривень із бюджету.

Однак місцеві мешканці у фіналі виявились незадоволеними. На їх думку все виглядало занадто "лисим". Тому зазначали, що дарма просили про це чиновників. Мовляв, краще б самі на суботниках прибирали. Також у воду намагалися запустити коропів. Проте більшість із них одразу виловили місцеві "рибалки", а решта – померли. А ось щодо черепах, то взагалі невідомо, коли їх там бачили востаннє.

До і після "прибирання" ставка у 2012 році / Фото gorod.dp.ua