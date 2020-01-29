Помістя на Рубльовці та сестра з маєтками на мільярд: резонансні дані про прем'єра РФ Мішустіна

Журналісти-розслідувачі "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального з’ясували інформацію про нерухомість, якою володіє нинішній прем’єр РФ Михайло Мішустін. Річ у тім, що після того, як він очолив уряд, всі відомості про його майно, а також членів його родини, засекретили. Тобто у всіх виписках тепер стоїть не "Мішустін", а "Російська Федерація".

Як мовиться у матеріалі "Фонду боротьби з корупцією", вони ніколи не вважали Мішустина "ефективним міністром", а завжди знали, що він є справжнісіньким корупціонером. Тому з 2015 року ретельно збирали інформацію про нього. Журналісти додають, що сьогодні у своїй власності сім'я Мішустіна має нерухомості майже на 3 мільярди рублів.

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Будинок на Рубльовці

У цьому елітному селищі, що у передмісті Москви, свої маєтки має одна російська знаменитість і не один політик. Не гасне на їхньому тлі й нерухомість Мішустіна. Чинний російський прем’єр володіє на Рубльовці цілим родовим гніздом – 2,6 гектара землі і 6 будинків площею у 2745 квадратних метрів. Загалом його помістя складається з трьох частин, які він купував поступово.

Спершу у 2000 році він придбав одну ділянку (1/5 від нинішнього маєтку). Цікаво, що зробив він це за нібито доходи від Міжнародного комп’ютерного клубу. Хоча наявність яких-небудь заощаджень у Мішустіних на початку "нульових" викликає лише посмішку, оскільки тоді у Росії була дуже складна економічна ситуація. У 2004-му чиновник переписав цю ділянку на своїх малолітніх дітей – Олексія та Олександра. Тоді їм було 5 та 4 роки. Його діти вчилися у Швейцарії в одній із найдорожчих шкіл неподалік Лозанни (навчання там коштує щонайменше 100 тисяч доларів у рік за людину). Та в Росії здебільшого не жили.

Щодо другої ділянки, то це так звана батьківська. Має вона площу у 7875 квадратних метрів, а записано її на Луїзу Мішустіну, мати російського прем'єр-міністра. Придбав її Мішустін фактично нещодавно – у 2012 році. Спочатку власником ділянки був його батько – Володимир Мішустін, а потім вона у спадок дісталася його дружині.

Маєток Мішустіна на Рубльовці

Продала цю ділянку Мішустіну теж не випадкова людина. З 2000 по 2012 рік ця ділянка належала Геннадію Букаєву. Це колишній міністр РФ з податків і зборів, а сьогодні – генеральний директор "Роснафтогазу". Щодо зв’язків з російським прем’єром, то Букаєв – його колишній начальник і близький друг.



Геннадій Букаєв і Михайло Мішустін

Третя ділянка сьогодні належить сестрі Мішустина – Наталії Стеніній. Вона об'єднала його з 10 ділянок, більшу частину з яких отримала в 2009 році. Загалом площа усіх ділянок становить 12 тисяч квадратних метрів. 9 тисяч квадратних метрів зі них подарував Стеніній деякий Олександр Удодов. Разом із землею він їй подарував і будинки на 741 квадратний метр і 147 квадратних метрів.

Олександр Удодов

Щодо Удодова, за словами антикорупціонерів, він – "реально якийсь напівбандит, який збагатився на початку 2000-х на шахрайських схемах з поверненням ПДВ". Саме тоді, коли Мішустін працював там заступником міністра. У 2011 році газета "КоммерсантЪ" називала Удодова одним із організаторів крадіжки 2 мільярдів рублів із податкової. Також із посиланням на слідство розповідала про обшуки в Удодова вдома та про те, як він переховувався від слідства.

З Мішустіним Удодов разом грав у любительському хокейному клубі "Спортима" уряду Росії. Недовгий час, коли Мішустін працював у бізнесі, Удодов був тут керуючим директором. Крім того, їх часто можна було побачити на різних заходах разом.

І зблизилися вони фактично та юридично настільки сильно, що їхні активи буквально потрібно відокремлювати один від одного хірургічним скальпелем. Щоб не переплутати, де прем'єр-міністр і його родина, а де "бізнесмен",

– зауважили у "Фонді боротьби з корупцією".

Олександр Удодов і Михайло Мішустін багато часу проводять разом

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Наталія Стеніна

Згідно з офіційною інформацією, сьогодні вона ніде не працює. Щоправда, є співвласницею вищезазначеного хокейного клубу "Спортима". Крім того, за документами, Стеніна – співзасновниця організації, яка відновлювала храм на Рубльовці. Іншим власником цих клубу та організації є вищезгаданий Удодов.

Сьогодні Наталія Стеніна проводить багато часу в Швейцарії, де відвідує свою дочку та дітей Мішустіна. Також вона активно відвідує заходи за участю зірок російської естради, багато подорожує та їздить на дорогих автомобілях з блатними номерами.

Яскраве життя Наталії Стеніної

Крім того, жінка володіє нерухомістю на 1 мільярд 600 мільйонів рублів. Перші 730 мільйонів – це частина рубльовської дачі, про яку писали вище. Але там вона не живе, оскільки це маєток Мішустіна. Однак є у неї і власний будиночок за містом.

Розміщується він у суперелітному селищі "Агаларов Естейт". Чого тут тільки немає – і гольф-клуб, і вертолітний майданчик, і ставок із човнами, ресторани, спа, боулінг тощо. У 2014 році Стеніна купила тут ділянку площею 2500 квадратних метрів і будинок на ньому площею 925 метрів. Така нерухомість в цьому селищі коштує 400 мільйонів рублів.



Помістя Наталії Стеніної у селищі "Агаларов Естейт"

Також у Наталії є квартира в суперелітному житловому комплексі "Найтсбрідж парк" на 170 квадратних метрів за 200 мільйонів рублів. Журналісти припускають, що придбав її Мішустін, і зробив це за корупційні гроші. Оскільки дані про це майно також засекретили, і таким чином Кремль приховує правду.



Квартира Стеніної-Мішустіна у "Найтсбрідж парк

Сестра Мішустіна володіє ще на Рубльово-Успенському напрямку ділянкою на 25 квадратних метрів. А коштує ця земля 30 мільйонів рублів. Подарував її Стеніній також Удодов. Крім того, вони разом володіють 50% ресторану "Недалекий схід", який розміщується у самісінькому центрі Москви. Зараз у цьому закладі йде ремонт, і незабаром мають відкрити новий ресторан. Решта 50% належать ресторатору відомому російському Аркадію Новікову.

Ділянка, яку подарував Стеніній Удодов, ресторан "Недалекий схід", будівля компанії "Гарантія"

Ці ж троє є власниками компанії "Гарантія", яка, зі свого боку, володіє взагалі всією будівлею, де розміщено "Недалекий схід". Має ця будівля площу у 2,2 тисяч квадратних метра та коштує приблизно 1 мільярд рублів. Тобто, формально кажучи, в сім'ї прем'єр-міністра виявили ще як мінімум 250 мільйонів рублів. До речі, ресторатор Новіков є членом наглядової ради при Податковій службі Росії, яку донедавна очолював нинішній прем'єр РФ.

Ресторатор Аркадій Новіков: дивіться відео

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Діти Мішустіна

Олексій і Олександр Мішустіни володіють щонайменше двома квартирами про 180 квадратних метрів і кожна з яких коштує 180 мільйонів рублів. Розміщуються вони у житловому комплексі в московських Хамовниках неподалік Фрунзенської, буквально в 300 метрах від Москви-ріки, а на іншому боці Нескучний сад (найбільший пейзажний парк в історичному центрі Москви – 24 канал). Обидві квартири спершу належали Удодову, але той їх потім продав ресторатору Новікову, і той вже – дітям Мішустіна. Останні, імовірно, придбали квартири за ціною, нижчою за ринкою. Крім того, зробили вони це з настанням повноліття – у 18 років, аби відомості про нерухомість не відображалися в декларації батька-посадовця.

Інформація про квартири Олексія та Олександра Мішустіних

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