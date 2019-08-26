Помийні ЗМІ і тупа вівця, – Портнов знову пообзивав журналістів

Соратник президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов вкотре вибухнув образливими словами у бік журналістів. Цього разу через те, що видання "Новое время" опублікувало лист ГПУ до Канади із закликом зняти з Портнова санкції.

Портнов вкотре кілька разів назвав видання "помийним", а головного редактора "тупим", повідомлення із образами він опублікуаав у своєму Telegram-каналі.

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У листі, яке отримало у своє розпорядження "Новое время", ГПУ повідомляє про "відсутність юридичних підстав" продовжувати санкції проти Портнова у Канаді. Лист скерували до посольство України в Канаді та Міністерства закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади.

Спеціально для помийного видання та його тупого головного редактора Сича повідомляю, що прокуратура нічого не просить, її зобов'язали це зробити вже чотирма судовими рішенням,

– пише соратник Януковича.

У своєму "зверненні" Портнов не скупиться на образи – повторює їх кілька разів.

Це не перший випадок, коли Портнов відверто ображає журналістів – і не лише він. Так, нещодавно він вже називав "помийними ямами" видання "Новое Время", "Громадське", "Радіо Свобода" та "24 канал". До цього Андрій Портнов звинуватив журналістів "НВ" у публікації фейків та вступився за депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського, який назвав журналістку видання "тупою вівцею".

Портнов у своєму блозі регулярно різко висловлювався в бік українських ЗМІ, оскільки вони нібито публікували інформацію про те, що його підозрювали в державній зраді.

Хто такий Андрій Портнов?Андрій Портнов – юрист, який працював на команду президента-втікача Віктора Януковича. Портнов займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Вважають, що саме він був розробником скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану.



Після Революції гідності чиновник виїхав до Росіі, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Андрія Портнова щодо присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою або службовим становищем.



Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".